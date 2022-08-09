شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بدء الأوكازيون الصيفى.. كيف ضمن القانون التسويق الإلكترونى؟ "برلمانى" يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد انطلاق الأوكازيون الصيفى.. كيف ضمن قانون حماية المستهلك التسويق الالكترونى؟"، استعرض خلاله كيفية ضمان حق المستهلك في الحصول على نسب الخصم للسلع المباعة أونلاين أو من المحلات التجارية من خلال وضع 5 شروط لـ"التعاقد عن بعد" بين البائع والمشترى، والعقوبات والغرامات المقررة حيال مخالفة العروض المعلن عنها، وإليكم التفاصيل كاملة: