عربية الشيوخ: نجاح جهود وساطة وقف إطلاق النار بغزة تؤكد دور مصر المحورى

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور عفت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطى بنجاح جهود الوساطة المصرية فى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى فى قطاع غزة، لافتا إلى أن هذا يعكس أهمية الدور المصري.

وأشار السادات إلى أن نجاح الهدنة جاء بفضل علاقات مصر مع أطراف النزاع، من خلال فتح قنوات اتصال مع جميع الأطراف الأمر الذى ساهم فى إنهاء التصعيد المستمر.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يطرح حل مستدام للقضية، حيث أكد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهى القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، استنادا إلى مرجعية الشرعية الدولية بما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال السادات أن الرئيس دائما ما يعلن رؤيته فى هذا السياق أمام كافة المحافل الدولية، مستطردا: "القضية الفلسطينية فى قلب اهتمام الدولة المصرية ومقدمة أولوياتها".

وكانت الوساطة المصرية قد نجحت فى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى قطاع غزة بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، حيث كثفت اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالى، داعية إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل.

وشدد البيان على أن مصر تبذل جهودها من أجل الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك الإفراج عن الأسير بسام السعدى فى أقرب وقت ممكن.