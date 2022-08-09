"اطلع يا كافر".. ثورة الأهالي تسقط دجال "السحر الأسود" في الأقصر(القصة الكاملة)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

مقطع فيديو جرى تصويره خلسة لدجال أثناء تنفيذ سحر سفلي على قالب طوب انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كالنار في الهشيم خاصة بين أهالي مركز إسنا جنوب الأقصر، ليتبين أن الدجال يقيم في قرية أصفون المطاعنة وسط دعوات للقبض عليه ومحاكمته.

وبعد ساعات من انتشار مقطع الفيديو تجمهر المئات من أهالي قرية أصفون المطاعنة والقرى المجاورة أمام منزل الدجال وهتفوا "اطلع يا كافر اطلع يا كافر" وأخرجوا المشعوذ من منزله وسلموه للأجهزة الأمنية.

وعثرت أجهزة الأمن في محافظة الأقصر في منزل الدجال الذي ألقي القبض عليه بقرية أصفون المطاعنة التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر على مئات الصور لأشخاص قام المتهم باستخدامها في أعمال سحرية بهدف إيذائهم.

كما عثرت الشرطة على عدد من الأعمال السحرية بأسماء أشخاص من القرية والقرى المجاورة بالإضافة للأدوات التي يستخدمها في أعمال الدجل والشعوذة..

وتجمع المئات من أبناء قرية أصفون المطاعنة التابعة لمركز إسنا بجنوب الأقصر أمام منزل الدجال وهتفوا "اطلع يا كافر اطلع يا كافر" وأخرجوا دجال ومشعوذ من منزله وسلموه للأجهزة الأمنية ووجدوا بمنزله مئات الصور لأشخاص من بلاد متفرقة وأدوات الأعمال السفلية.

بدأت القصة بمقطع فيديو تم تصويره خلسة له أثناء قيامه بأعمال سحر على قالب طوب وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد تلقى اللواء هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بتجمهر المئات من المواطنين أمام منزل لأحد الدجالين بقرية أصفون المطاعنة بمركز إسنا جنوب غرب الأقصر .

وعلى الفور انتقلت قوات من الأمن للسيطرة على الموقف وتبين بأن أهالى قرية أصفون تجمهروا أمام منزل المدعو "م . أ" فى العقد الخامس من العمر، وذلك عقب انتشار فيديو جرى تصويره خلسة له أثناء تنفيذ سحر أسود على قالب من الطوب وتكفينه استعدادا لدفنه فى أحد المقابر حتى يصاب صاحب العمل بالموت.

تم فض التجمهر من قبل الأجهزة الأمنية والقبض على المتهم وبحوزته مئات من الصور الفوتوغرافية لأشخاص يقوم بتنفيذ أعمال سحرية عليها وأدوات الأعمال السفلية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.