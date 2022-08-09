روسيا تطلق قمرا اصطناعيا إيرانيا جديدا للمراقبة العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ)

أطلقت روسيا إجمالي 17 مسبارا إلى الفضاء، اليوم الثلاثاء، أكبرها قمر اصطناعي إيراني للمراقبة سوف تستخدمه موسكو مبدئيا لأغراض الحرب الخاصة بها، حسبما أفادت تقارير.

وذكر وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، أنه تم إطلاق قمر "الخيام" الإيراني للمراقبة العسكرية، وباقي المسابير على متن صاروخ سويوز من قاعدة بايكونور كوزمودروم في كازاخستان.

وأنتجت روسيا القمر الاصطناعي - الذي يحمل اسم عالم الرياضيات والفلك الفارسي عمر الخيام - لصالح إيران.

وأفادت تقارير، بأن موسكو تعتزم استخدام القمر الاصطناعي في البداية في حربها ضد أوكرانيا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن القمر الاصطناعي يمكنه التقاط صور عالية الدقة للأرض، ما يعزز القدرات العسكرية لطهران بشكل كبير.

وقالت وكالة الفضاء الروسية الحكومية روسكوزموس إن المسابير العلمية الأصغر سوف تدور في مدار حول الأرض وإن جامعات وشركات ومنظمات غير ربحية روسية تولت إنتاجها.