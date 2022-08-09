شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: مصر لعبت دورا مركزيا فى وقف نزيف الدم بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، على أهمية التحركات والاتصالات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع كافة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار ونزيف الدم في قطاع غزة، بين حركة الجهاد وجيش الاحتلال الإسرائيلى.

وقال "الهضيبي"، إن مصر لعبت دورا مركزيا للمساعدة فى وقف اطلاق النار بين الطرفين، الأمر الذي يؤكد على الدور الريادي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا، بالإضافة إلى امتلاك مصر لقنوات تواصل قوية مع كافة الأطراف الإقليمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية فى قلب اهتمام الدولة المصرية وعلى رأس أولوياتها، مطالبا المجتمع الدولى بالتحرك نحو إيجاد حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

كانت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نجحت فى إقرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم بالقطاع، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية، وكذلك قيادات الدول الكبرى، ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بالفعل، مساء الأحد بتوقيت القاهرة.