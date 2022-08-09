شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقيه تختار النائبين عمرو درويش وأكمل نجاتى الأفضل أداء فى "النواب والشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، لأفضل أداء نيابي بين أعضاء التكتل بغرفتي البرلمان.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص التنسيقية على التطوير الدائم، وبث روح المنافسة بين أعضائها للوصول لأفضل جودة في الأداء النيابي، قياسًا على مدى استخدام الأدوات التشريعية والرقابية والخدمية والإعلامية.

وهنأت التنسيقية النائبين بحصولهما على أفضل أداء نيابي، متمنية لنواب التكتل في غرفتي البرلمان أداء نيابيًا متميزًا في دور الانعقاد القادم، بما يخدم الوطن والمواطن.