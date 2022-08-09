تركيا: سفينتا حبوب أخريين أبحرتا من أوكرانيا

09 أغسطس , 2022 تصدير الحبوب الأوكرانية (أ ف ب). قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين تحملان الحبوب أبحرتا من ميناء تشورنومورسك الأوكراني اليوم الثلاثاء، في إطار اتفاق للسماح بتدفق الصادرات البحرية الأوكرانية. وأضافت أن السفينة (أوشن لايون) غادرت إلى كوريا الجنوبية حاملة 64720 طناً من الذرة، بينما تحمل السفينة الثانية (رحمي ياغتشي) 5300 طن من مسحوق دوار الشمس إلى إسطنبول في تركيا.

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