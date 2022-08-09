تايوان: الصين تبحث عن أعذار للتدريبات العسكرية

09 أغسطس , 2022
التدريبات العسكرية في تايوان (أ ف ب).
قال وزير خارجية تايوان جوزيف وو اليوم الثلاثاء إن الصين تبحث عن أعذار لإجراء التدريبات العسكرية، وأن العذر هذه المرة هو زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.
وقال وو إن الصين لم تكن لتتمكن من إعداد الطائرات المسيرة والهجمات الإلكترونية وحملات المعلومات المضللة في مثل هذه الفترة القصيرة.
وأضاف أن أفضل طريقة للتعامل مع نظام يحاول ترهيب تايوان هو إظهار أنها لا تخاف.
ووصف قيام الصين بتدريبات عسكرية حول تايوان بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، وأعاق أحد أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم.
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