تعطل خدمات غوغل لآلاف المستخدمين.

أفاد موقع داون ديتكتور الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت، أن خدمات محرك البحث غوغل المملوك لشركة ألفابت تعطلت لدى آلاف المستخدمين يوم الإثنين.

ووفقاً لداون ديتكتور، الذي يرصد الانقطاعات عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر ، فقد أبلغ أكثر من 40 ألف شخص عن مشكلات في الدخول إلى أكبر محرك بحث في العالم.