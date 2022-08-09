ريال مدريد يعلن قائمته النهاية لخوض مباراة كأس السوبر

وقرر مدرب الفريق الملكي كارلو انشلوتي، استدعاء كل من:

حراس المرمى: كورتوا ولونين ولويس لوبيز.

المدافعون: كارفاخال ، ميليتاو ، ألابا ، فاليجو ، ناتشو ، أودريوزولا ، روديجر ، إف ميندي.

لاعبو الوسط: كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي ولوكاس في وتشواميني ودي سيبايوس وكامافينجا.

المهاجمون: هازارد ، بنزيمة ، أسينسيو ، فييني جونيور ، رودريجو وماريانو.

وستقام المباراة يوم غد الأربعاء عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

يذكر ان كأس السوبر الأوروبي يقام في كل عام بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي.