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ريال مدريد يعلن قائمته النهاية لخوض مباراة كأس السوبر

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-09 | 10:43

ريال مدريد يعلن قائمته النهاية لخوض مباراة كأس السوبر

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الخليج 365 ـ رياضة

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، قائمته لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقرر مدرب الفريق الملكي كارلو انشلوتي، استدعاء كل من:

حراس المرمى:  كورتوا ولونين ولويس لوبيز.

المدافعون:  كارفاخال ، ميليتاو ، ألابا ، فاليجو ، ناتشو ، أودريوزولا ، روديجر ، إف ميندي.

لاعبو الوسط:  كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي ولوكاس في وتشواميني ودي سيبايوس وكامافينجا.

المهاجمون:  هازارد ، بنزيمة ، أسينسيو ، فييني جونيور ، رودريجو وماريانو.

وستقام المباراة يوم غد الأربعاء عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

يذكر ان كأس السوبر الأوروبي يقام في كل عام بين بطل وبطل الدوري الأوروبي.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
Alsumaria Tv
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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