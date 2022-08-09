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انت الان تتابع خبر ريال مدريد يعلن قائمته النهاية لخوض مباراة كأس السوبر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-09 | 10:43
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الخليج 365 ـ رياضة
أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، قائمته لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني.
أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، قائمته لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني.
وقرر مدرب الفريق الملكي كارلو انشلوتي، استدعاء كل من:
حراس المرمى: كورتوا ولونين ولويس لوبيز.
المدافعون: كارفاخال ، ميليتاو ، ألابا ، فاليجو ، ناتشو ، أودريوزولا ، روديجر ، إف ميندي.
لاعبو الوسط: كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي ولوكاس في وتشواميني ودي سيبايوس وكامافينجا.
المهاجمون: هازارد ، بنزيمة ، أسينسيو ، فييني جونيور ، رودريجو وماريانو.
وستقام المباراة يوم غد الأربعاء عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.
يذكر ان كأس السوبر الأوروبي يقام في كل عام بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي.