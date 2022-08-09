شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: نجاح جهود مصر فى وقف إطلاق النار بغزة يؤكد على دورها الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية الجهود التى بذلتها الدولة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة، وحقن دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس الدور الريادي لمصر في المنطقة، وحرصها على الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط في ظل ما يشهده العالم من أزمات وحروب.

وأشار"محسب" ، إلى أن مصر تلعب دورا هاما في إعادة إعمار غزة ، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال تقديم الدعم من أدوية والمواد الغذائية، مؤكدا أن مصر ستظل هى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية التى تأتى على رأس أولوياتها.

وقال عضو مجلس النواب، إنه قد آن الآوان لإحياء عملية السلام في المنطقة، وإيجاد حل جذري عادل لإنهاء المشكلة التاريخية التى تسببت في فقدان منطقة الشرق الأوسط للأمن والاستقرار لسنوات طويلة، والتى تتجدد من وقت لأخر، مطالبا المجتمع الدولى القيام بدوره ودعم حل الدولتين.

كانت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قامت باتصالات متواصلة مع كافة الأطراف ، لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ ، مساء أول أمس الأحد بتوقيت القاهرة.