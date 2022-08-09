وزير التعليم يعلق على شكاوى طلاب الثانوية العامة من انخفاض الدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أتاحت وزارة التعليم والتعليم الفني والتعليم الفني، روابط الكترونية لتقديم التظلمات من طلاب الثانوية العامة بشأن نتائج الثانوية العامة 2022.

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى طلاب الثانوية العامة من انخفاض مجاميعهم بنتيجة الثانوية العامة 2022 ورسوب البعض منهم، عبر صفحات السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، قائلا "ليس من ضمن هذه الوسائل السوشيال ميديا".

وأضاف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي أنه "لن تلتفت الوزارة لأي إدعاء على المواقع الإعلامية أو مواقع التواصل".

واستكمل شوقي: "ومن لديه تظلم عليه التقدم رسميا وليس إعلاميا".

ونشر الوزير، رابط التظلمات الرسمي: هنا

ورابط شكاوي خدمة المواطنين:هنا

وتم فتح باب التظلمات على نتائج الثانوية، أمس الاثنين، وسيستمر التقديم لمدة 10 أيام.

ويمكن الآن لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم والراغبين في التقدم للتظلم في إحدى المواد، اتباع خطوات التالية:

أولًا: كيفية التقديم:

١- الدخول على الرابط من هنا

٣- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (٣٠٠ جنيه) لكل مادة.

٤- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًّا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيًا: بعد قبول طلب التظلم:

1- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقديم بطلب مرة أخرى.

3- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

4- يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

5- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

ثالثًا: الإجراءات المتبعة بعد التقديم:

1- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًّا.

2- يتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان نظام المراقبة.

لمتابعة أخبار التعليم ونتائج الثانوية العامة والأزهرية والكليات.. تابعنا من خلال الرابط التالي- اضغط هنا