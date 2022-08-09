إصابة 3 في تصادم سيارتين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية بر بحرى التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وصول 3 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي نتيجة الحادث.

وبالفحص تبين أن المصابين هم :"سعد.أ.أ.ع"، 45 عامًا، ويقيم بقرية الربع، التابعة لمركز البرلس، مصابًا بكسر بالذراع الأيسر، و"عادل.ط.ع"، 57 عامًا، ويقيم بالمنصورة في محافظة الدقهلية، مصابًا بكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم، و"صلاح.م.س.ح"، 45 عامًا، ويقيم بقرية بر بحري، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم.