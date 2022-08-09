ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم والباذنجان البلدي والخيار البلدي والصوب بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر كيلو العنب البناتي الأصفر 50 قرشا.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و2 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 4.5 جنيه و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

العنب البناتي الأحمر بين 4.5 و7.5 جنيه.

التفاح المصري بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 12 و14 جنيها.