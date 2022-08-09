استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 40 برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله-(د ب أ)

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أكثر من 40 بجروح، اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس بشمال الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بوفاة شابين متأثرين بإصابتهما الحرجة برصاص الجيش الإسرائيلي، ليرتفع عدد القتلى إلى ثلاثة، فيما بلغ عدد المصابين 40 بينهم عدة حالات خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أن قواته قتلت ناشطا فلسطينيا مطلوبا له يدعى إبراهيم النابلسي، بعد ساعات من محاصرته داخل منزل في نابلس تخلله تبادلا لإطلاق النار.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الجيش الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن الإصابات.

وشوهد تصاعد الدخان من داخل البلدة القديمة في نابلس عقب اقتحام القوات الإسرائيلية واندلاع اشتباكات مسلحة.