زيلينسكي يحذر من كارثة نووية: العالم لا يجب أن ينسى ما حدث في تشيرنوبيل

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات حول قصف هذه المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي سقطت في بداية آذار في أيدي الجنود الروس، من دون أن يتمكّن أيّ مصدر مستقل من تأكيد أيّ من الاتهامات.

وقال زيلينسكي، "العالم لا يجب أن ينسى ما حدث في تشيرنوبيل، ويجب أن يتذكر أن محطة الطاقة النووية زابوريجيا هي الأكبر في أوروبا. كارثة تشيرنوبيل كانت انفجارا لمفاعل واحد، وفي زابوريجيا ستة مفاعلات".



وكانت تشيرنوبيل في أوكرانيا إبان حقبة الاتحاد السوفياتي مسرحا لأسوأ كارثة اشعاعية نووية عام 1986