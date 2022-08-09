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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حظي النجاح المصري في التوصل لهدنة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية بغزة، بإشادات واسعة خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الإثنين، لمناقشة التطورات في القطاع.

النجاح المصري يحظى بإشادات واسعة في التوصل لهدنة في غزة

وبعد 3 أيام من القصف، نجح اتفاق لوقف إطلاق النار، رعته القاهرة، في وقف المواجهات الشرسة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، ودخل حيز التنفيذ ليل أمس، في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، لينهي نزيف الدم في صفوف الفلسطينيين، بعد أن قتل أكثر من 40 شخصا في قطاع غزة.



وأشاد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بدور مصر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ودعا وينسلاند خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن غزة، جميع الأطراف للحفاظ على الهدنة في قطاع غزة والابتعاد عن التصعيد، مشيرا إلى أن التوتر في الضفة الغربية لا يزال مرتفعًا، ووقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زال هشًا.



وأعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور عن امتنان بلاده للجهود المصرية في التوصل إلى هدنة، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة غير مبرر.

وقال خلال كلمته في جلسة بمجلس الأمن، نعبر عن امتناننا لجهود مصر في التوصل إلى هدنة، ونشكر المسؤولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذين أعادوا الهدوء إلى المنطقة.

ومن جانبه، أكد السفير محمد بوشهاب نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة استعداد دولة الإمارات لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للدفع قدمًا بعملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين.

وجدد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن خلال جلسة بمجلس الأمن بشأن غزة، مساء الإثنين، الإعراب عن قلقنا من تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيدا بدور مصر في التوصل لهدنة، والتي تكللت باستعادة التهدئة والاستقرار.

وأدان السفير محمد بوشهاب اقتحام مجموعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى، مؤكدا أهمية الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وبدوره، أعرب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة عن شكر المسؤولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذين أعادوا الهدوء إلى المنطقة.

المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق شدد على أن التصعيد الأخير جاء في وقت لم يتعاف فيه قطاع غزة من تصعيد العام الماضي.



وقال خلال كلمته بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة، لقد حذرنا مرارا من إمكانية انزلاق الأوضاع في فلسطين إلى دائرة العنف، مشيرا إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة لا تزال جارية، نؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا المندوب المصري لوقف كافة الممارسات الإسرائيلية خاصة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ورفع الحصار على قطاع غزة، والعمل بصورة عاجلة على تسهيل نفاذ السلع والخدمات إلى قطاع غزة.

وأكد على ضرورة احترام الوضع والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية تحت وصاية المملكة الأردنية.

أكد السفير محمد بوشهاب نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة استعداد دولة الإمارات لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للدفع قدمًا بعملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين.

وجدد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال جلسة بمجلس الأمن بشأن غزة، مساء الإثنين، الإعراب عن قلق دولة الإمارات من تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيدا بدور مصر في التوصل لهدنة، والتي تكللت باستعادة التهدئة والاستقرار.



وأدان السفير محمد بوشهاب اقتحام مجموعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى، مؤكدا أهمية الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وحظي النجاح المصري في التوصل لهدنة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية بغزة، بإشادات واسعة خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الإثنين، لمناقشة التطورات في القطاع.



وبعد 3 أيام من القصف، نجح اتفاق لوقف إطلاق النار، رعته القاهرة، في وقف المواجهات الشرسة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، ودخل حيز التنفيذ ليل أمس، في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، لينهي نزيف الدم في صفوف الفلسطينيين، بعد أن قتل أكثر من 40 شخصا في قطاع غزة.