شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى: 5.5 مليار جنيه دعم حكومى لهيئة السكك الحديدية بموازنة 23/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالى مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال موازنة العام الحالى 2022/2023، نحو 5.5 مليار جنيه، وذلك بحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 22/23.

ووفقاً لتقرير اللجنة، توجه تلك المخصصات لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، وذلك فى إطار إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية.

وأشار التقرير إلى أنه بسبب الفجوة بين التكاليف الفعلية لنفقات السكك الحديدية والإيرادات المحققة، تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة فى تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة.

يذكر أن المخصصات المقدمة من الحكومة لهيئة سكك حديد مصر فى موازنة 22/23 والبالغة 5.5 مليار جنيه، تشمل أيضاً دعم اشتراكات الطلاب فى القطارات بقيمة 200 مليون جنيه، ودعم أسعار تذاكر ركوب القطارات للعاملين بالقطاع الحكومى وبعض الفئات مثل، "المعاقين ومصابى الثورة ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء"، بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك وفقاً للبروتوكولات الموقعة بين وزارة المالية ووزارة النقل فى هذا الشأن.