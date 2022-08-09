شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في ليفربول قبل مواجهة كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، صدمة قوية قبل مواجهة كريستال بالاس في الجولة الثانية.

إصابة تياجو ألكانتارا

وكان تياجو ألكانتارا خرج مصابًا في مباراة ليفربول وفولهام في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي، في بداية الشوط الثاني.

تفاصيل إصابة تياجو ألكانتارا

وكشفت شبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، عن غياب تياجو ألكانتارا عن ليفربول لمدة تصل إلى ستة أسابيع، بعد إصابته في أوتار الركبة.

وأشارت إلى أن تياجو قد يغيب حتى منتصف سبتمبر، حيث سيفقده ليفربول في مباريات كريستال بالاس ومانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل وإيفرتون وولفرهامبتون.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره كريستال بالاس، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره كريستال بالاس، يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يمتلك نقطة واحدة بعدما تعادل في الجولة الأولى مع نظيره فولهام، بنتيجة هدفين لكل فريق، في مباراة شهدت تألق صلاح.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لليفربول كما أحرز الثاني، في لقاء شهد ثنائية مميزة مع داروين نونيز.