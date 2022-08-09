شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مندوب الإمارات بالامم المتحدة: مستعدون لدعم جهود إحلال السلام وتحقيق حل الدولتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد السفير محمد بوشهاب نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة استعداد دولة الإمارات لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للدفع قدمًا بعملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين.

وجدد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال جلسة بمجلس الأمن بشأن غزة، مساء الإثنين، الإعراب عن قلق دولة الإمارات من تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيدا بدور مصر في التوصل لهدنة، والتي تكللت باستعادة التهدئة والاستقرار.

وأدان السفير محمد بوشهاب اقتحام مجموعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى، مؤكدا أهمية الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وحظي النجاح المصري في التوصل لهدنة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية بغزة، بإشادات واسعة خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الإثنين، لمناقشة التطورات في القطاع.

وبعد 3 أيام من القصف، نجح اتفاق لوقف إطلاق النار، رعته القاهرة، في وقف المواجهات الشرسة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، ودخل حيز التنفيذ ليل أمس، في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، لينهي نزيف الدم في صفوف الفلسطينيين، بعد أن قتل أكثر من 40 شخصا في قطاع غزة.