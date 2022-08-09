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4 جزاءات تأديبية بقانون الخدمة المدنية ضد شاغلي الوظائف القيادية..تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد -  

وضع قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، جزاءات تأديبية توقع على شاغلي الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة.

 

 

ووفقا للقانون، فإن الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:

 

1. التنبيه.

 

2. اللوم.

 

3. الإحالة إلى المعاش.

 

4. الفصل من الخدمة.

 

وينص قانون الخدمة المدنية، علي أنه للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والادارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

 

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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