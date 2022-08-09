شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى: التحرك المصرى لوقف النار فى غزة بدأ منذ أول طلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، نجاح مصر فى إرساء التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يوضح قوة بالمنطقة والدبلوماسية المصرية التى تواصلت مع كل الأطراف لإرساء التهدئة وكذلك التحرك المصرى بدء منذ أول طلقة ومصر قامت بمساعى حثيثه لوقف اطلاق النار بين الطرفين.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة سى بى سى، التدخل المصرى فى القضية الفلسطينية يهدف إلى تحسين أحوال الشعب الفلسطيني.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، مصر نجحت فى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتا إلى أن التاريخ يوضح أن العمليات العسكرية لا تصل إلى حل أو تؤدى لوضع مستقر، ولا بد من اجتماع أطرافها على مائدة الحوار، ومصر تقوم بدور رائد فى إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن مصر تقف على مسافة واحدة من كل الفصائل الفلسطينية .