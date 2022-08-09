شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب: الحاصلون على نموذج 10 فى مخالفات البناء يسمح لهم ببناء السقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك تعديلات جديدة لقانون التصالح فى البناء لحل الخلافات الحالية، وتقدم 2.8 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن، لافتا إلى أن كل مؤسسات الدولة تبحث معوقات التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة سى بى سى، أن العدد المفترض المتقدم للتصالح على مخالفات البناء أكثر من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن عددا كبير من المواطنين لم يتقدموا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء، والدولة الآن تقف بالمرصاد لكل من يحاول البناء بشكل مخالف والتصوير الجوى يرصد أى محاولة للبناء على الأرض الزراعية والدولة تتصدى له بالمرصاد.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من حصل على نموذج 10 وكان لديه العمدان بدون سقف يسمح له باستكمال السقف، ومن أراد أن يبنى طوابق أخرى يرجع للقواعد واللوائح المنظمة لهذا فالحاصلين على نوذج 10 ودفع قيمة التصالح فهى تعتبر رخصة لاستكمال البناء.