08 أغسطس , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
أعلنت بريطانيا اليوم الإثنين أنه من المرجح بشدة أن روسيا تزرع ألغاماً مضادة للأفراد على خطوطها الدفاعية في منطقة دونباس بأوكرانيا، وذلك دون الاستشهاد بأدلة.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر أن روسيا حاولت على الأرجح في دونيتسك وكراماتورسك استخدام ألغام بي.إف.إم-1 و بي.إف.إم-1إس المضادة للأفراد، والتي يطلق عليها عادة «لغم الفراشة».
وقالت الوزارة في نشرتها الدورية إن هذه «أسلحة عشوائية مثيرة للجدل».
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: روسيا تزرع على الأرجح ألغاماً مضادة للأفراد في دونباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.