بريطانيا: روسيا تزرع على الأرجح ألغاماً مضادة للأفراد في دونباس

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

أعلنت بريطانيا اليوم الإثنين أنه من المرجح بشدة أن روسيا تزرع ألغاماً مضادة للأفراد على خطوطها الدفاعية في منطقة دونباس بأوكرانيا، وذلك دون الاستشهاد بأدلة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر أن روسيا حاولت على الأرجح في دونيتسك وكراماتورسك استخدام ألغام بي.إف.إم-1 و بي.إف.إم-1إس المضادة للأفراد، والتي يطلق عليها عادة «لغم الفراشة».

وقالت الوزارة في نشرتها الدورية إن هذه «أسلحة عشوائية مثيرة للجدل».