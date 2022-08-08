شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولاية جورجيا تسجل حكم تاريخي.. المؤبد لأب وابنه لارتكاب جريمة كراهية فيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كما حُكم على ترافيس وجريج مكمايكل في وقت سابق من هذا العام بالسجن المؤبد دون عفو ​​مشروط في محكمة ولاية جورجيا بتهمة القتل

حكم على الأب وابنه الأبيض اللذين أدينا بجريمة القتل في إطلاق النار على أحمد أربري وقتله بعد أن طاردوه في أحد أحياء جورجيا، اليوم الاثنين بالسجن مدى الحياة لارتكابهم جريمة كراهية فيدرالية.

تلقى ترافيس مكميشيل، 36 عامًا، وجريج مكميشيل، 66 عامًا، الأحكام الصادرة بحقهما من قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ليزا جودبي وود في مدينة برونزويك الساحلية. العقوبة رمزية إلى حد كبير - حُكم على مكميشيل في وقت سابق من هذا العام بالسجن المؤبد دون عفو ​​مشروط في محكمة ولاية جورجيا بتهمة قتل اربري البالغ من العمر 25 عامًا.



وكان آل مكميشيل من بين ثلاثة متهمين أدينوا في فبراير بتهم اتهامات فيدرالية بارتكاب جرائم كراهية. وكان جارهم، ويليام "رودي" برايان، البالغ من العمر 52 عامًا، قد حدد موعدًا لجلسات النطق بالحكم في وقت لاحق يوم الاثنين.

قام مكميشيل بتسليح أنفسهم بالبنادق واستخدموا شاحنة صغيرة لمطاردة اربري بعد أن مر بمنزلهم في 23 فبراير 2020. انضم بريان إلى المطاردة في شاحنته الخاصة وسجل مقطع فيديو بهاتف محمول لماكمايكل وهو يفجر أربري ببندقية.

وقالت عائلة مكمايشيل للشرطة إنهم يشتبهون في أن أربيري كان سارقًا. قرر المحققون أنه كان أعزل ولم يرتكب أي جرائم.

أصبح مقتل أربري في 23 فبراير 2020 جزءًا من حساب قومي أكبر بشأن الظلم العنصري وقتل السود العزل، بما في ذلك جورج فلويد في مينيابوليس وبريونا تايلور في كنتاكي. أدت هاتان القضيتان أيضًا إلى رفع وزارة العدل الأمريكية اتهامات فيدرالية.



حدد وود جلسات استماع متتالية يوم الاثنين للحكم الفردي على كل من المتهمين، بدءًا من ترافيس مكميشيل، الذي قتل أربيري ببندقية بعد مطاردة في الشارع بدأها والده وانضم إليه جارهم بريان، وهو أيضًا أبيض.

يواجه برايان أيضًا أحكامًا محتملة فيدرالية بالسجن مدى الحياة بعد أن أدانته هيئة محلفين فيدرالية في فبراير بجرائم كراهية، وخلصت إلى أنه ومكميشيل انتهكوا حقوق اربري المدنية واستهدفوه بسبب عرقه. كما أُدين الرجال الثلاثة بمحاولة الاختطاف، وواجهت عائلة مكمايكلز عقوبات إضافية لاستخدامهم الأسلحة النارية لارتكاب جريمة عنيفة.