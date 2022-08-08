جهود بريطانية لجمع الفرقاء في العراق

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وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «إن الأعرجي وريتشاردسون بحثا آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وتعزيز العلاقات بين بغداد والمملكة المتحدة، وكذلك مواصلة الحرب على الإرهاب، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».ووفق البيان، ناقش الجانبان إيجاد مخرج للانسداد السياسي وتحقيق الإجماع الوطني، ودعم العملية الديمقراطية، تحت مظلة الدستور والقوانين النافذة.
وأكد الأعرجي أن لدينا ثقة كبيرة بحكمة القيادات السياسية ورغبتها بالتفاهم والانسجام، للخروج بحلول عملية ترضي جميع الأطراف وتخدم الشعب والدولة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل حركة الاحتجاجات لأتباع مقتدى الصدر للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة والقصاص من الفاسدين ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة جنايات الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، حكما بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص شاركوا في استهداف مطار بغداد بالصواريخ نهاية يناير من العام الحالي.
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