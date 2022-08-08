شكرا لقرائتكم خبر خطة لبنانية لإعادة 1.5 مليون سوري إلى بلادهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض الرئيس اللبناني ميشيل عون أمس مع وزيري الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وهكتور الحجار، مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم والمعايير التي سوف تعتمد فيها.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، ناقش المشاركون في الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة، وأكد الوزير الحجار، بعد الاجتماع، التوافق مع الرئيس عون على نقاط كثيرة على صلة بخطة عودة النازحين السوريين وتنسيق المواقف على أمل عقد لقاءات الأسبوع المقبل لإنهاء المرحلة الأساسية من التوافق على المرحلة الأساس في خطة العودة.

وأوضح أن التواصل مع الدولة السورية لم ينقطع وليس من الضرورة الإعلان عنه «فسوريا دولة شقيقة وقريبة إلى لبنان ولديها مليون ونصف المليون نازح فيه، ولدينا سفارة وتربطنا بها علاقات يومية، ولم ينقطع التواصل أو العلاقات يوما بين البلدين على الإطلاق».