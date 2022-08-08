شكرا لقرائتكم خبر خطة لبنانية لإعادة 1.5 مليون سوري إلى بلادهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، ناقش المشاركون في الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة، وأكد الوزير الحجار، بعد الاجتماع، التوافق مع الرئيس عون على نقاط كثيرة على صلة بخطة عودة النازحين السوريين وتنسيق المواقف على أمل عقد لقاءات الأسبوع المقبل لإنهاء المرحلة الأساسية من التوافق على المرحلة الأساس في خطة العودة.وأوضح أن التواصل مع الدولة السورية لم ينقطع وليس من الضرورة الإعلان عنه «فسوريا دولة شقيقة وقريبة إلى لبنان ولديها مليون ونصف المليون نازح فيه، ولدينا سفارة وتربطنا بها علاقات يومية، ولم ينقطع التواصل أو العلاقات يوما بين البلدين على الإطلاق».
كانت هذه تفاصيل خبر خطة لبنانية لإعادة 1.5 مليون سوري إلى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.