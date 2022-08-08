شكرا لقرائتكم خبر 120 قتيلا ومصابا في أفغانستان خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحثت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيان حكومة طالبان على توفير الأمن بشكل أكبر للأقليات، حتى يمكنهم تنظيم احتفالاتهم الدينية بدون حدوث المزيد من الهجمات.وأعلن مسلحو تنظيم داعش المتطرف مسؤوليتهم عن التفجيرات المتعاقبة في كابول التي استهدفت المسلمين الشيعة في الجزء الغربي من مدينة كابول يومي الجمعة والسبت، وأشارت تقارير غير مؤكدة، إلى حدوث هجوم في كابول لليوم الثالث على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 120 قتيلا ومصابا في أفغانستان خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.