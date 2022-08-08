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120 قتيلا ومصابا في أفغانستان خلال أيام

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- بواسطة أيمن الوشواش - قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 120 شخصا قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان خلال الأيام الأخيرة.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيان حكومة طالبان على توفير الأمن بشكل أكبر للأقليات، حتى يمكنهم تنظيم احتفالاتهم الدينية بدون حدوث المزيد من الهجمات.

وأعلن مسلحو تنظيم داعش المتطرف مسؤوليتهم عن التفجيرات المتعاقبة في كابول التي استهدفت المسلمين الشيعة في الجزء الغربي من مدينة كابول يومي الجمعة والسبت، وأشارت تقارير غير مؤكدة، إلى حدوث هجوم في كابول لليوم الثالث على التوالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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