شكرا لقرائتكم خبر 120 قتيلا ومصابا في أفغانستان خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 120 شخصا قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان خلال الأيام الأخيرة.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيان حكومة طالبان على توفير الأمن بشكل أكبر للأقليات، حتى يمكنهم تنظيم احتفالاتهم الدينية بدون حدوث المزيد من الهجمات.

وأعلن مسلحو تنظيم داعش المتطرف مسؤوليتهم عن التفجيرات المتعاقبة في كابول التي استهدفت المسلمين الشيعة في الجزء الغربي من مدينة كابول يومي الجمعة والسبت، وأشارت تقارير غير مؤكدة، إلى حدوث هجوم في كابول لليوم الثالث على التوالي.