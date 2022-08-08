شكرا لقرائتكم خبر 50 عملية جراحية سعودية لمعالجة التشوهات في حضرموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بمعاينة 250 حالة مرضية وإجراء 50 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام.ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية، ترسيخا لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ووزع المركز 7 أطنان و169 كجم من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديرية المعلا بمحافظة عدن، استفاد منها 600 فرد.
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