الرئاسي اليمني يقيل عددا من القيادات العسكرية بشبوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمس إقالة أربعة من القادة العسكريين على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة، شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» أن المجلس الرئاسي قرر إقالة قائد محور عتق قائد اللواء 30، العميد عزير العتيقي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض الدحبول، وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبدربه لعكب، فضلا عن إقالة قائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد وجدي الخليفي.

وجاءت هذه القرارات على خلفية اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة عتق، عاصمة المحافظة أمس، بعد مقتل قائد كتيبة قوات التدخل السريع (الطوارئ) في محور عتق، الرائد أحمد لشقم العولقي، على يد قوات العمالقة (المدعومة إماراتيا).

وقالت وكالة الأنباء سبأ «إن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعا طارئا برئاسة الرئيس رشاد العليمي، ضم أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي».

وكرس الاجتماع للبحث في المستجدات الأمنية بمحافظة شبوة، والإجراءات اللازمة لتطبيع عاجل للأوضاع، وإحلال السكينة العامة في مدينة عتق ومحافظة شبوة، ومحاسبة المتسببين في الأحداث.

وحذر المجلس من تبعات مثل هذه الأحداث التي وصفها بالمؤسفة على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، إضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والإنسانية وزيادة معاناة المواطنين.