انتشال جثث 7 مهاجرين بالجزائر

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ووفق ما أوردته وسائل الإعلام، كان مهاجرون من جنسيات مختلفة على متن قارب انقلب على مستوى شاطئ الصخرة الكبرى بالحمامات، لافتة إلى أن حرس السواحل تمكن من إنقاذ عدد منهم فيما انتشل جثث بعض الضحايا.وأشارت إلى نقل بعض المهاجرين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
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