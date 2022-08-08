انتشال جثث 7 مهاجرين بالجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وسائل إعلام جزائرية بانتشال جثث سبعة مهاجرين وإنقاذ ستة آخرين جراء انقلاب قارب لمهاجرين سريين صباح أمس، بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

ووفق ما أوردته وسائل الإعلام، كان مهاجرون من جنسيات مختلفة على متن قارب انقلب على مستوى شاطئ الصخرة الكبرى بالحمامات، لافتة إلى أن حرس السواحل تمكن من إنقاذ عدد منهم فيما انتشل جثث بعض الضحايا.

وأشارت إلى نقل بعض المهاجرين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.