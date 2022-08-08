انفجار الحفاء يفضح اختراق الإيرانيين صنعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضح انفجار منطقة الحفاء العسكرية التابعة للميليشيات الحوثية، اختراق عناصر من إيران وحزب الله الإرهابي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأثارت الانفجارات العنيفة التي هزت منطقة الحفاء العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي جنوب العاصمة صنعاء، حالة من الهلع والرعب للسكان المدنيين بالقرب من المعسكر.

وأكدت الأنباء مقتل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين والعشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في الانفجارين الناتجين عن انفجار صاروخ باليستي لميليشيات الحوثي أثناء إعادة تركيبه.

ونقلت قناة «العربية» عن المصادر قولها إن انفجار الصاروخ تسبب أيضا بانفجار معمل ومخزن أسلحة تابعين للميليشيات بالقرب من موقع التدريب في معسكر الحفاء الواقع شرق العاصمة صنعاء.

في حين ذكر مصدر آخر أنه سمع دوي انفجارين في معسكر الحفاء، مرجحا أن يكون انفجار الصاروخ قد امتد إلى متفجرات أخرى.

وفرضت ميليشيات الحوثي طوقا أمنيا على محيط معسكر الحفاء جنوب صنعاء ومنعت الاقتراب منه، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف.

يأتي هذا بعد أيام من انفجارات مماثلة شهدتها قاعدة الديلمي بالقرب من مطار صنعاء وأدت لمصرع ثلاثة خبراء صواريخ، وذلك في ظل استمرار الهدنة الأممية، التي تم تجديدها الثلاثاء الماضي، لمدة شهرين.

واستغلت ميليشيات الحوثي الهدنة الأممية لتنفيذ عمليات عسكرية عدائية، وتركيب قطع أجسام الصواريخ والمسيرات المهربة من إيران، ونقل معدات عسكرية إلى حدود جبهات القتال، وغيرها من الانتهاكات.

من جهة أخرى حولت ميليشيات الحوثي الإرهابية مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الحكومية إلى سوق سوداء لبيع الكتب للمدارس الأهلية وفي أرصفة الشوارع وحرمت الطلبة من الحصول على المنهج الدراسي وسط ظروف معيشية قاسية.

وللعام الثامن على التوالي يشهد التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين تدهورا هو الأسوأ في تأريخ اليمن الحديث، فمنذ انقطاع رواتب المعلمين في أغسطس 2016، وصولا إلى استخدام الميليشيات للمدارس لنشر أفكارها الطائفية بين أوساط الطلاب، عملت الميليشيات على دفن التعليم وتفخيخ مستقبل الأجيال القادمة.

إلى ذلك أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، نزع 1063 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الأول من أغسطس الحالي.

وقال في بيان على تويتر، إن فرقه الميدانية، نزعت خلال الأسبوع الأول من أغسطس، 723 ذخيرة غير منفجرة، و300 لغم مضاد للدبابات، و29 لغما مضادا للأفراد، و11 عبوة ناسفة.

وبحسب مسام فإنه نزع من يونيو 2018م وحتى الآن 353,378 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

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