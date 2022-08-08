تحذير : لا تستخدم شبكة الواي فاي العامة في عطلة الصيف.. لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر خبراء الرابطة الألمانية لصناعة الإنترنت، من استخدام شبكات الواي فاي العامة، في أثناء قضاء العطلات الصيفية.

وأشاروا إلى أن الشبكات العامة قد تضر ببعض البيانات الحساسة مثل البريد الإلكتروني أو الخدمات البنكية أو التسوق عبر الإنترنت، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوصى الخبراء باستخدام الشبكة الخاصة بالهاتف أو حتى شبكة واي فاي الفندق، كما أنه في الحالة الأخيرة يجب تأمين بيانات الهاتف الذكي تجنبًا للوصول غير المصرح به.

وأفادت الوكالة أنه يمكن عمل نسخة احتياطية بمصدر خارجي لتأمين البيانات في حال فقدان الهاتف أو تعرضه للسرقة، وأشار الخبراء إلى ضرورة اتخاذ إجراء آخر وهو إعداد قفل الشاشة والتأكد من إضافة كود أو بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.

ونصح الخبراء بحفظ وتخزين الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال، فضلًا عن البيانات الأخرى عبر الإنترنت بمساعدة الخدمات السحابية iCloud أو جوجل Drive.