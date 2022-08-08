الهدوء يعود إلى غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار

وتم إعلان الاتفاق لإنهاء جولة توتر استمرت 3 أيام بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بمشاركة جماعات مسلحة أخرى.
كما عاد الناس ليكتشفوا ما إذا كانت ممتلكاتهم قابلة للاسترداد، حيث أقام البعض ملاجئ مؤقتة بسبب تدمير المباني.
وارتفعتْ حصيلةُ الشهداء جرَّاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمرَ ثلاثةَ أيام إلى 46 شهيداً.
وقالت مصادرُ طبيةٌ فلسطينيةٌ: إنَّ طفلةً اُستشهدت اليوم متأثرة بإصابتها في قصف العدوان المحتل الغاشم قبل يومين على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وأشارتْ تلك المصادرُ أيضاً إلى استشهاد شاب متأثراً بإصابته الخطيرة في قصف للعداون استهدفَ مجموعةً من المواطنين عند مفترق السامر في مدينة غزَّة.
وكان قطاعُ غزة قد تعرَّضَ على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى عدوان محتل أسفر أيضاً عن إصابة أكثر من 300 فلسطيني.
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