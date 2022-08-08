إقالة قيادات عسكرية وأمنية على خلفية أحداث شبوة

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الاثنين، إقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، شرق البلاد، على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت الليلة الماضية في مدينة عتق مركز المحافظة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن المجلس الرئاسي أقر في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس رشاد العليمي، إقالة كل من قائد محور عتق وقائد اللواء 30 عزيز العتيقي ومدير شرطة شبوة عوض الدحبول وقائد قوات الأمن الخاصة عبدربه لعكب وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة وجدي الخليفي.

يأتي هذا التطور في مسعى لاحتواء الصدامات الدامية التي اندلعت الليلة الماضية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، على خلفية رفض قرار المحافظ بإقالة قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة عبدربه لعكب وقائد معسكر قوات الأمن الخاصة أحمد درعان، وخلفت قتلى وجرحى.

وذكرت الوكالة أن المجلس الرئاسي استمع إلى إحاطات الأجهزة المعنية، حول هذه التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها وتطبيع الأوضاع، واتخذ بشأنها عددا من القرارات الكفيلة بإنهاء أسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلا ومحاسبة المتسببين في الأحداث المؤسفة.

وحذّر المجلس الرئاسي اليمني من تبعات مثل هذه الأحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة ومواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، إضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والإنسانية وزيادة معاناة المواطنين.

ووجّه المجلس الجهات المعنية، بحصر الخسائر المدنية، وجبر ضرر المواطنين.