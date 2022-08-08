بالصور.. ليلة عاشوراء في كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً من داخل مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) حيث يحيي الزوار ليلة العاشر من محرم.

وأكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، أن "خطة زيارة العاشر من محرم الحرام ستستمر حتى الثالث عشر من محرم وأستتفار لكافة الدوائر الخدمية".

يذكر أن شهر محرم الذي يمثل أول أشهر السنة الهجرية، يكتسب أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا للأحداث المهمة التي وقعت فيه، لعل أبرزها واقعة "الطف" الشهيرة في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين وأهل بيته وصحبه (ع).