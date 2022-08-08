شكرا لقرائتكم خبر عن نائب معلقا عن نجاح مصر بوقف إطلاق النار على غزة: أبرزت أهمية دور مصر بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحثيثة التى بذلتها القيادة السياسية فى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى قطاع غزة، وذلك بعد تعرض القطاع للقصف خلال الأيام الماضية مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء.

وأضاف أبو زيد، فى بيانه له، أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك فى محيطها الاستراتيجى، مؤكدا أن مصر لم تتأخر يوما عن القضية الفلسطينية ولم تدخر جهدا فى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية فى مقدمة أجندتها السياسية، باعتبارها قضية العرب الأول، مضيفا: الدولة المصرية تلعب دورا محوريا فى تقديم الدعم بشتى السبل للدولة الفلسطينية، كما أن الدور المصرى والوساطة المصرية معروفة للجميع حيال القضية الفلسطينية.

وأكد أبو زيد، أن نجاح الدولة المصرية فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامى، برز أهمية دور مصر المحورى فى المنطقة، متمنيا أن تتكلل بالنجاح حقا لدماء الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته فى التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية ودعم الشعب فى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.