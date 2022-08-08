توزيع لحوم وسلع ودورات تعليمية مجانية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفى محافظة الجيزة

وزعت أمانة قسم الهرم، عدداً من المواد الغذائية واللحوم على المواطنين الأكثر احتياجاً، بمناسبة العام الهجرى الجديد، وتم تشكيل فرق من شباب الأمانة لتوزيع المساعدات، وفقاً لكشوف المستحقين من الأسر الأولى، ومن جانبه، قام وفداً من الأمانة بزيارة لمقر التأمين الصحى للوقوف على متطلبات الأهالى وتيسير سبل الدعم والمساندة، وعلى جانب أخر، واصلت أمانة قسم إمبابة الدورة المجانية لتعليم اللغة الإنجليزية، التى ينظمها أمانتى التعليم والبحث العلمى والمرأة، والتى يحاضر فيها نخبة من معلمى اللغة، وفى سياق أخر، نظمت أمانة مدينة ومركز منشأة القناطر، قافلة طبية للكشف الطبى عن أمراض العيون بالمجان، وفى أمانة قسم الطالبية، افتتحت وحدة حزبية جديدة لخدمة المواطنين.

وفى محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة مدينة سفاجا، ندوة دينية، حول "الدروس المستفادة من الهجرة النبوية"، فى مركز شباب سفاجا، بحضور عدد من ممثلى الأزهر الشريف والأوقاف وقيادات الحزب بالمدينة، وتناولت الندوة الحديث عن الهجرة النبوية فى تاريخ الأمة الإسلامية والدورس المستفادة منها، وأكد المشاركون فى الندوة إن الرسول صلى الله عليه وسلّم كان القائد العظيم محباَ لأهله ومتواضعاَ يهاجر كما يهاجرون يطارد كما يطاردون يتعب كما يتعبون يحزن كما يحزنون يعيش معهم حياتهم بكل ما فيها من آلام وتضحيات بل وأكثر منهم، وأشارو المشاركون فى الندوة، إلى أن ما تعرض له الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام من صعوبات من أجل نشر الدين السميح.

وفى محافظة الوادى الجديد

نظمت أمانة مركز الداخلة، مهرجان رياضى لقدامى اللاعبين، فى مركز شباب الهنداو وذلك بإقامة مباراة فى كرة القدم، وفى إطار اهتمام الحزب بالنشاط الرياضى بين جميع فئات المجتمع، ويأتى المهرجان ضمن برامج وخطط الحزب الاستراتيجية التى وضعها لتوطيد علاقاته بصورة متواصلة مع الأسرة الرياضية وغيرها من أهل الواحات.

وفى محافظة الأقصر

أطلقت أمانة المرأة بالمحافظة، سلسلة ندوات لتوعية السيدات والفتيات فى المناطق النائية والقرى والنجوع وخاصة الاماكن البعيدة كالحواجر والعزب، وذلك بهدف رفع الوعى الاقتصادى للسيدات والفتيات واعلامهم بأهمية وجدوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرق الاستفادة من المنح والمزايا التى تقدمها الأجهزة الحكومية لرفع مستوى الدخل وتمكين المرأة اقتصاديا، حيث بدأت أولى الندوات التى نظمتها أمانة مركز إسنا عن "التمكين الاقتصادى للمرأة"، فى قرية حاجر المساوية، وتناولت الندوة توعية وتعريف السيدات بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها فى تنمية الاقتصاد وأهمية تمكين المراة اقتصاديا من خلال تحفيزها على المشاركة فى العمل واقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستوى الدخل ورفع القيمة الاقتصادية.

وفى محافظة الغربية

أطلقت أمانة قسم ثان طنطا، مبادرة تحت مسمى "أنا مش ضعيفة"، والتى تنظمها أمانة المرأة بالقسم، وتهدف إلى مساعدة ربات البيوت لزيادة دخلهن عن طريق تعليم بعض الحرف اليدوية، وكانت الورشة لتعليم شغل الخرز، وشاركت المتدربات العمل بأيديهن كأسلوب للتدريب الفعلى داخل الورشة، كما حققت الورشة الأولى هدفها بإتقان.

وفى محافظة الفيوم

شهدت دورة أمانة مركز إطسا، لكرة القدم الخماسية، والتى يشاركها فيها 50 فريق من الوحدات المحلية بالمركز، تحت شعار "كأس الموهوبين"، حيث أسهمت عن اكتشاف 20 موهوبا من بين 320 لاعبا فى الفئة العمرية من 12/15، ويمثلون 40 فريقا خاضوا المنافسات حتى الآن، وسوف تستكمل باقى الفرق المنافسة مبارياتها، ثم تبدأ مباريات الفرق الصاعدة من التصفيات الأولية، إلى المرحلة الثانية، وصولا إلى النهائى والذى سيكون يوم الجمعة بعد القادمة، ومن المقرر استكمال باقى المباريات من التصفيات المؤهلة للمرحلة الثانية من الكأس، مع حرص التنظيم الجيد واللائق لدورة كأس الموهوبين.

وفى محافظة أسوان

واصلت أمانة مركز إدفو، فعاليات "قريتى نظيفة"، فى قرى الرديسية بحرى، والتى تهدف إلى نظافة وتجميل قرى مركز إدفو، حيث أن أعمال المبادرة تتواصل وعلى مدار اليوم وستظل طوال أيام المبادرة فى نطاق الحدود الجغرافية لمجلس قروى الرديسية بحرى، وإن التنسيق بين أمانة ادفو والإدارات التنفيذية يثرى المبادرة ويعظم تحقيق أقصى استفادة منها.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.