شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسعى لفك رقم سلبي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لفك عقدة رقم سلبي له في الدوري الإنجليزي، خلال مواجهة كريستال بالاس.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره كريستال بالاس، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره كريستال بالاس، يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يمتلك نقطة واحدة بعدما تعادل في الجولة الأولى مع نظيره فولهام، بنتيجة هدفين لكل فريق، في مباراة شهدت تألق صلاح.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لليفربول كما أحرز الثاني، في لقاء شهد ثنائية مميزة مع داروين نونيز.

رقم سلبي لصلاح في الجولة الثانية

وفشل محمد صلاح، في تسجيل أهداف في الجولة الثانية لبطولة الدوري في مختلف المواسم، رغم أنه سجل في المباريات الافتتاحية خلال مواسمه الست مع ليفربول، وآخرهم مباراة فولهام.