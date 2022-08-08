غوتيريش: خطر حدوث مواجهة نووية عاد للظهور من جديد بعد عقود

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ ف ب).

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إن خطر حدوث مواجهة نووية عاد للظهور بعد عقود، داعياً الدول النووية إلى الالتزام بعدم البدء باستخدام هذه الأسلحة.

وأدلى غوتيريش بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي في طوكيو بعد حضوره مراسم في هيروشيما لإحياء ذكرى مرور 77 عاماً على إلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على تلك المدينة اليابانية.