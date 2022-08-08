الرئاسة الفلسطينية: التهدئة حل موقت

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وقال نبيل أبو ردينة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، «إن ما تم إعلانه من وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية أمر في منتهى الأهمية لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة».وأضاف أبو ردينة «إن هذا الاتفاق سيبقي حلا مؤقتا ما لم يفرض المجتمع الدولي حلولا لجذور الصراع الدائم من خلال حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967».
وشدد على أن «التصعيد الإسرائيلي بكافة أشكاله يجب أن يتوقف إذا كانت هناك رغبة دولية في إنهاء النزاع والتوترات سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة».
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