12 قتيلا بين عناصر الجهاد

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وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في بيان، «إن من بين القتلى عضوي مجلسها العسكري تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في غزة، وخالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في القطاع».في هذه الأثناء، أعلنت مصادر طبية وفاة فلسطيني أمس متأثرا بإصابته الخطيرة في غارة إسرائيلية على وسط مدينة غزة يوم أمس.
وذكرت وزارة الداخلية في غزة ، أن القتيل كان يعمل شرطي مرور وقضى أثناء تأدية مهامه في غارة إسرائيلية.
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