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12 قتيلا بين عناصر الجهاد

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أمس عن مقتل 12 من عناصرها في جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل في قطاع غزة التي استمرت ثلاثة أيام.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في بيان، «إن من بين القتلى عضوي مجلسها العسكري تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في غزة، وخالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في القطاع».

في هذه الأثناء، أعلنت مصادر طبية وفاة فلسطيني أمس متأثرا بإصابته الخطيرة في غارة إسرائيلية على وسط مدينة غزة يوم أمس.

وذكرت وزارة الداخلية في غزة ، أن القتيل كان يعمل شرطي مرور وقضى أثناء تأدية مهامه في غارة إسرائيلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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