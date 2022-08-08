استمرار المناورات الصينية حول تايوان

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وذكر التلفزيون الصيني أن المناورات كانت تركز على « العمليات ضد الغواصات وضد الهجوم البحري».وخلال إعلانها عن المناورات جهة شمال، وجنوب غرب وشرق جزيرة تايوان الثلاثاء الماضي، تعهدت الصين في البداية بالانتهاء من المناورات، إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد انتهاء رسمي.
وفي الحقيقة، قال بعض المعلقين في وسائل الإعلام الصينية إن المناورات العسكرية يمكن أن تصبح أمرا معتادا.
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