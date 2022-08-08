استمرار المناورات الصينية حول تايوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من إعلانه أن المناورات الصينية حول تايوان سوف تنتهي أمس الأول، استمر الجيش الصيني في تنفيذ مناورات بحرية وجوية واسعة النطاق.

وذكر التلفزيون الصيني أن المناورات كانت تركز على « العمليات ضد الغواصات وضد الهجوم البحري».

وخلال إعلانها عن المناورات جهة شمال، وجنوب غرب وشرق جزيرة تايوان الثلاثاء الماضي، تعهدت الصين في البداية بالانتهاء من المناورات، إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد انتهاء رسمي.

وفي الحقيقة، قال بعض المعلقين في وسائل الإعلام الصينية إن المناورات العسكرية يمكن أن تصبح أمرا معتادا.