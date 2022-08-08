مجلس الأمن الروسي: السلام مع أوكرانيا بشروطنا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن روسيا لن تسعى للسلام مع أوكرانيا إلا بشروطها الخاصة. وقال ميدفيديف في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية، نشرتها أمس «تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وتسعى إلى تحقيق السلام بشروطها الخاصة، بشروطنا الخاصة تحديدا، وليس بالشروط التي يسعى شركاؤنا الدوليون السابقون، الذين يتطلعون لرؤية الجيش الروسي منهزما، لفرضها علينا». ووصف ميدفيديف عمليات بلاده في أوكرانيا بأنها «قاسية ولكنها مدروسة بدقة» للرد على سياسة الغرب الجماعية المعادية للروس. ووصف ميدفيديف عمليات بلاده في أوكرانيا بأنها «قاسية ولكنها مدروسة بدقة» للرد على سياسة الغرب الجماعية المعادية للروس. وأكد «لدينا مصالحنا الوطنية، وسوف نضمنها بكل السبل المتاحة».

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