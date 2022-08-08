126 ألف من ذوى الهمم يستفيدون بخدمات التأهيل لبرنامج "كرامة"

القاهرة - سامية سيد - حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة فى عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم فى بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد فى خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعى ومؤسسى داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها فى شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة فى المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها فى الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه.

ونجحت الدولة المصرية فى تحقيق خطوات ثابتة لدعم المرأة وتمكينها، وتستهدف خطة التنمية للدولة المصرية 2022/2023، والمرسلة للبرلمان، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التمكين الاجتماعى، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه، لإنشاء وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، مما يسهم فى تحسين تقديم الخدمات العلاجية فيما يخص صحة المرأه.

وعلى مستوى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "التمكين الاجتماعي" و"التمكين الاقتصادي"، وذلك من خلال توجيه 66,5 مليون جنيه، لتطوير وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة، واستكمال إنشاء مراكز تنمية المهارات، مما هم فى دعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وبحسب تقرير مسبق للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء بعنوان " المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى الجمهورية الجديدة، فقد شمل أبرز الحقوق الاجتماعية التى حصلت عليها المرأة خلال الفترة الماضية لتتضمن :

- تقديم دعم بقيمة 2 مليار جنيه سنوياً للسيدات المعيلات.

- استفادة 126.2 ألف سيدة من ذوات الهمم من مختلف خدمات التعليم والتدريب والتأهيل منذ 2014 حتى الآن.

- استفادة 281 ألف سيدة من ذوات الهمم من برنامج الدعم النقدى "كرامة" بتكلفة شهرية 126.5 مليون جنيه.

- تصل قيمة الدعم المقدم لذوات الهمم نحو 2 مليار جنيه سنوياً.

وفيما يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحصل 6 مليون سيدة على معاش وتأمينات اجتماعية حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تأمين الأسرة عام 2004، لدعم مستحقى النفقة فى الحصول على مستحقاتهم، حيث يبلغ ما يتم صرفه شهرياً 69.3 مليون جنيه إلى 257.7 ألف مستفيدة.

وقد بلغ عدد المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، بأسمائهن 2.6 مليون سيدة بنسبة 75% من إجمالى المستفيدين، وبتكلفة شهرية 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استفادة 174.7 ألف سيدة غير قادرة من برنامج استخراج بطاقات الرقم القومى للنساء غير القادرات خلال عام 2021.