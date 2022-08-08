حزب الحرية المصرى: وقف إطلاق النار بقطاع غزة يعكس الدور الريادى الكبير لمصر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، بنجاح الجهود الحثيثة التى بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطينى من نزيف الدماء، بعدما أسفرت الجهود المصرية المكثفة إلى دخول الهدنة حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت رعاية مصرية، وهو الأمر الذى نال ترحيبا شعبيا ورسميا فلسطينيا، كما أشادت به دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة، والمؤسسات العالمية المعنية بحقوق الإنسان.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على التدخل لإنهاء التوتر فى قطاع غزة، إيمانا بموقف مصر الثابت لدعم الشعب الفلسطينى وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى فى جميع المحافل الدولية.

وأضاف أن نجاح مصر فى وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، يعكس الدور الريادى الذى تقوم به مصر فى المنطقة، والحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط، فى ظل التحديات التى يشهدها العالم حاليا.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى أن مصر تقوم بدور بارز فى إعادة إعمار قطاع غزة، حيث تنفذ عددا من المشروعات الكبرى، التى تصب فى صالح الشعب الفلسطينى، ولم تتوقف عن تقديم الدعم من أدوية ومواد غذائية ووقود لتخفيف العبء عن الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن مصر ستظل دائما هى المدافع الأول عن عدالة القضية الفلسطينية، وحماية شعبها من أى عدوان غاشم.