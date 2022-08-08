شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: جهود مصر فى غزة تضع العالم أمام مسؤولياته لإنهاء القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لا تتوانى عن تقديم الدعم الدائم للشعب الفلسطينى ومساندته حتى إرساء مبدأ التهدئة والاستقرار وحصوله على حقوقه المشروعة التى تضمن له العيش فى سلام، مشيرًا إلى أن نجاح جهود الوساطة المصرية فى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى بقطاع غزة تعكس مدى مركزية تلك القضية وأهميتها على المستوى المصرى وتؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيظل الداعم الأول لها.

وأشار "جمعة"، إلى أن مصر لم تكتفى بتوجيه الإدانات فقط تجاه الأوضاع بغزة، بل عملت من خلال اتصالات مكثفة وتحركات محورية لوقف التصعيد وإنهاء حالة التوتر وهو ما يدلل على الحرص فى حقن الدم الفلسطينى والحد من الخسائر التى وقعت خلال الأيام الماضية والعمل على ما يصب فى صالح سكان غزة والاقتصاد الوطنى، مشددا أن القيادة السياسية المصرية ستظل تعمل على الدفاع الشامل عن قضية كافة الفلسطينيين حتى تصل إلى حل عادل يضمن حقوقهم المشروعة ويرسى دعائم الأمن والاستقرار خاصة وأنها تعيش فى وجدان الشعب المصرى ودائما همه الشاغل وكأنها قضية مصرية من الدرجة الأولى.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تضافر الجهود العربية للدفاع عن القضية الفلسطينية والتحرك المكثف من أجل المطالبة بالتوصل لحل دائم، موضحا أن تلك الجهود المصرية تضع العالم أمام مسؤولياته فى التحرك أيضا لدعم عملية السلام ووضع حلول عادلة وفعالة لإنهاء إطلاق النار المتجدد من آن لآخر ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى وهو ما يدعم إحلال السلام بالعالم كله، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يعمل دائما على دعم القضايا العربية الأكثر تعقيدا بالمنطقة العربية والتصدى لانتهاك حقوق الشعوب ووقف نزيف الدم.