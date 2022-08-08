شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عن الدور المصرى فى الهدنة بغزة: مصر ستظل الداعم والسند للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار على قطاع غزة، يؤكد دور مصر الحيوي في المنطقة، كما أنه يشير إلى أن السياسية الخارجية المصرية تعلى دائما استقرار الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف هندي، في بيان له، أن الدولة المصرية ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، لافتا أن القيادة السياسية تضعها على رأس أولوياتها، وتؤكد دائما على ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على التدخل لإنهاء التوتر بقطاع غزة ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل شامل، مضيفا: مصر ستظل هي الداعم و السند للقضية الفلسطينية علي مر التاريخ.

وأشار هندي، إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة في وقف إطلاق النار على غزة من أجل الشعب الفلسطيني، وذلك لتعزيز عملية السلام في المنطقة، فضلا عن مواصلة دورها المحوري فى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق السلام والعادل على أساس حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار.