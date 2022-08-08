"سياحة النواب" تشيد بجهود الرئيس السيسي فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - نورا على: مصر تواصل ممارسة دورها الوطنى والإنسانى وتعهدها العربى حيال الأزمة الفلسطينية

ثمنت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى العظيمة، فى تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وقالت نورا على، فى تصريحات لها، أن أجهزة الدولة المصرية أدارت ملف التنسيق بحرفية شديدة ووطنية معهودة، انبثقت من حرصها الشديد على تعزيز الأمن والاستقرار فى القطاع والحفاظ على أرواح شعبنا الشقيق.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن مواقف الدولة المصرية حيال الأزمة الفلسطينية ثابتة لا تتغير، وهو تعهد ضمنى وصريح فى التمسك بالوصول إلى حلول عادلة لإنهاء الصراع الدائر، وتحقيق السلام الشامل، بما يحقق المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني.

وأوضحت نورا على، أن إشادة الولايات المتحدة بجهود مصر الأخيرة فى التهدئة هو تأكيد واعتراف دولى أن مصر أصبحت قوة عظمى ومحور استراتيجى فاعل فى حل جميع القضايا والأزمات العالقة.