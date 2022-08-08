شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد البدرى يثمن موقف مصر وجهودها فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب الدكتور محمد البدرى، عضو مجلس الشيوخ، نجاح الجهود المصرية التى بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى فى قطاع غزة، موضحا أن القيادة السياسية المصرية حريصة على التدخل لإنهاء التوتر بقطاع غزة ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل شامل، بل والعمل على إعادة إعمار غزة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ فى بيان له اليوم أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتواء الأزمة فى قطاع غزة، أظهر حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية بالجهود التى بذلتها مصر لوقف العدوان الاسرائيلى الغير مبرر على قطاع غزة، مؤكدا أن الإشادات الدولية والعربية أكدت على قوة مصر إقليميًا ودوليا فى إنهاء الصراعات فى مختلف دول المنطقة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، ودائما كانت مصر فى مقدمة الداعمين لاستقرار المنطقة بالكامل.

وأوضح البدرى أن موقف مصر واضح فى دعم القضية الفلسطينية فى كافة المحافل الدولية، ولم تتخل عن المطالبة بحقوق الشعب الفلسطينى خلال السنوات الماضية، وتحقيق الأمن والسلام، جنبا إلى جنب، مع إسرائيل على نحو يحقق أمن الشعبين.